3000 Euro Schaden an Buswartehäuschen

Unbekannte haben in Unterschneidheim bei der Sechta-Ries-Schule ein Buswartehäuschen demoliert. Weil Ferien sind, wurde der Schaden nicht gleich bemerkt, obwohl er gravierend ist. Die Gemeinde schätzt ihn laut Polizei auf rund 3000 Euro.

Gleich zwölf Dachsegmente aus Plexiglas haben die Täter an dem Unterstand zerstört. Über den Tatzeitraum ist derzeit nur bekannt, dass am Mittag des 19. August noch alles in Ordnung war. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Tannhausen zu melden, Telefon (07964) 330001. Die Gemeinde setzt für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung von 500 Euro aus.