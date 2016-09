Schläge und Tritte mitten auf der Straße

Radfahrer greift Unfallgegner nach Sturz an

. In der Heidenheimer Straße stürzte am Montagvormittag ein Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Ausgelöst wurde der Sturz durch den Fahrer eines VW-Transporters, der den Radler zuvor beim Einfahren aus einem Grundstück auf die Durchgangsstraße übersehen hatte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der 43-jährige Radfahrer eine Vollbremsung und stürzte ohne Berührung mit dem Auto.

Bei der Polizei, die gegen 9.50 Uhr zur Unfallaufnahme an die Unfallstelle gekommen war, gab der Autofahrer anschließend an, vom Radfahrer nach dem Unfall geschlagen worden zu sein. Als er sich abgewendet habe, sei er im Weggehen von einem Fußtritt getroffen worden. Auch nachdem er sich bis in die Räume der nahegelegenen Firma zurückgezogen habe, wäre ihm der Radfahrer nachgegangen und habe eine Abfalltonne nach ihm geworfen. Der 22 Jahre alte Transporter-Fahrer machte bei der Polizei keine Verletzungen geltend. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfall und zum nachfolgenden Geschehen werden fortgeführt.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter Telefon (07361) 5240 bei der Polizei in Aalen zu melden.