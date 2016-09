Sperrungen wegen Lauterner Lauf

Heubach-Lautern.

Folgende Einschränkungen müssen Autofahrer beachten:Diein Lautern und die Buswendeplatte ist während der gesamten Veranstaltung, von 8 Uhr bis 13.30 Uhr voll gesperrt.Die, ab Ecke Böhmerstraße bis Einmündung Lauterburger Straße, sind zwischen 12 Uhr bis 12.30 Uhr anlässlich eines Schülerlaufes zeitweise kurzfristig gesperrt; der Verkehr wird durch Ordner geregelt.In derab Höhe Gaststätte „Adler“ bis Ortsende Lautern Richtung Lappertal wird der Verkehr für jeweils etwa zehn Minuten in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10 Uhr kurzfristig angehalten.Ab Weggabelungbis zur Einmündung „Alte Steige“ erfolgt eine Vollsperrung ab 9.50 Uhr für die Dauer von etwa 20 Minuten.Der Verkehr in deram Ortsausgang Heubach in Richtung Bartholomä wird von 9.50 Uhr bis 10.15 Uhr durch Ordner geregelt, dasselbe gilt für die L 1162 (Landesstraße zwischen Heubach und Bartholomä) etwa 500 Meter nach dem Wanderparkplatz Stock zwischen 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr.Dieab dem Wanderparkplatz beim „Beurener Brückle“ in Richtung „Himmelreich“ wird in der Zeit von 9.55 Uhr bis 10.25 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein.Inist in den Bereichen Panoramastraße, Bärenbergweg, Schafhalde, Am Schlössle, zwischen 10 Uhr bis 13 Uhr mit Behinderungen durch Läufer zu rechnen. Eine Verkehrsregelung erfolgt durch Ordner. Die Albstraße wird in Lauterburg zweimal von den Läufern überquert. Der Verkehr wird durch Ordner der Feuerwehr kurzfristig nach Bedarf angehalten. Es besteht eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde.Diein Lautern ist ab der Einmündung Bergstraße bis zur Einmündung Schulstraße teilweise in die Laufstrecke einbezogen. Die Rest-Fahrbahnbreite beträgt 5,50 Meter, eine Geschwindigkeitsreduzierung mit 30 km/h gilt für diesen Bereich. Besucherparkplätze werden beim Sportplatz und den Ortseingängen ausgewiesen.