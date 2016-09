Autofahrer rammt Renault

Heidenheim. Wie die Polizei mitteilt, rammte der Fahrer eines unbekannten Wagens am Montag zwischen 18.30 Uhr und 21.45 Uhr einen Renault. Der stand auf einem Parkplatz in der Nattheimer Straße. Trotz eines Schadens von mehreren Hundert Euro fuhr der Verursacher einfach weiter. Die Polizei fand bei der Spurensicherung am Renault braunen Lack. Der dürften vom Auto des Verursachers stammen. Deshalb konzentriert sich die Fahndung des Polizeireviers Heidenheim (Tel.

07321/3220) insbesondere auf so lackierte Fahrzeuge.

