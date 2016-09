Hund beißt Hund tot

Ein kleiner Yorkshire-Terrier wurde beim Gassigehen bereits am vergangenen Samstag in Stödtlen von einem anderen Hund so gebissen, dass er an den Verletzungen verstarb.

Angriff in Stödtlen

. Der Hund war während des Urlaubsaufenthaltes seines Besitzers zur Pflege abgegeben. Als der Hundesitter am Samstagabend mit dem Hund unterwegs war, begegnete er im Bereich des Berlisweihers einem anderen Hundehalter. Dessen Hund habe den Yorkshire gegen 18.30 Uhr angefallen. Obwohl der verletzte Hund noch von einem tierarzt behandelt wurde, erlag er den erlittenen Verletzungen, so die Polizei in ihrem Bericht. Als der Hundehalter über den Vorfall unterrichtet wurde, erstattete dieser Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei in Tannhausen bittet nun den Halter des fremden Hundes, von dem derzeit nur bekannt ist, dass es sich um einen dunkelbraun-schwarzen Jagdhund handelte, sich zu melden. Auch Zeugen, die zur fraglichen Zeit einen solchen Hund in der beschriebenen Gegend gesehen haben, werden um Anruf gebeten. Die Hinweise werden bei der Polizei in Tannhausen unter Telefon (07964) 330001 entgegen genommen.