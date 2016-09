Ziege geklaut und geschlachtet

Alfdorf-Adelstetten. In der Mutlanger Straße wurde eine so genannte Burenziege, die mit weiteren Tieren in einem Gehege gehalten wurde, im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen entwendet.

Die Ziege wurde noch unweit des Tatorts geschlachtet, ehe sie abtransportiert wurde, berichtet die Polizei. Nachdem ein Hund beim Spazierengehen angeschlagen hatte, konnten die bei der Schlachtung angefallenen Tierabfälle in einer Hecke am Montagabend festgestellt werden.

Hinweise zur Tat und den Dieb erbittet die Polizei Welzheim und nimmt diese unter der Telefonnummer (07182) 92810 entgegen.



