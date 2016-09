SPORT IN KÜRZE Bettringen ist raus

Fußball. Keine Chance hatte Landesliga-Aufsteiger SG Bettringen in der 3. Runde des WFV-Pokals gegen den Oberligazweiten FSV Bissingen. Die Gmünder mussten am Dienstagabend mit 2:4 die Segel streichen. Die Gäste legten in der ersten Halbzeit schnell (8. und 17. Minute) zwei Tore vor. Manuel Seitz gelang für die SGB gleich nach Wiederanpfiff der 1:2-Anschlusstreffer, ehe Bissingen auf 1:4 enteilte. Enis Zejnulahi markierte den 2:4-Endstand (88.).



