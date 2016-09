Mann tritt gegen fahrendes Auto

Auf dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd wurde am Dienstagabend eine Straßenverkehrsgefährdung angezeigt, die sich zwischen 18.15 Uhr und 18.20 Uhr in Durlagen ereignete habe. Im Bereich Zimmerbacher Straße/Schulstraße musste demnach ein 51-jähriger Opel-Fahrer stark abbremsen, da der vorausfahrende unbekannte Autofahrer stark abbremste.

Im weiteren Verlauf hielt der unbekannte Fahrer vor dem Opel-Fahrer an und als dieser an dem Auto vorbeifuhr, wurde von dem Unbekannten gegen den fahrenden Opel getreten, so die Polizei in ihrem Bericht. Am Opel entstand dadurch geringer Sachschaden.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon (07171) 3580 zu melden.