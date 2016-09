Vandalen in der Sporthalle Unbekannte haben in der Sporthalle am Schäle in Wasseralfingen erhebliche Sachschäden angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.

Aalen-Wasseralfingen. Unbekannte Täter betraten in der Zeit von Freitag bis Mittwoch über eine offene Tür die Sporthalle am Schäle. Im Regieraum schalteten sie die dortige Sprechanlage an. Sie betraten alle Umkleiden und verteilten dort Toilettenpapier. Sie hinterließen im Halleninnenraum schwarze Fahrspuren von einem Mountainbike. Ferner zogen sie zwei Mattenteile aus den Hallengaragen und stellten diese im Außenbereich ab. Die Mattenteile wurden laut Polizei angeschmort und beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Hinweise auf diese erbittet der Polizeiposten in Wasseralfingen.

zurück © Gmünder Tagespost 07.09.2016 14:45

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte