29-jähriger nach Auto-Aufbruch festgenommen

. An einem in der Haldenbergstraße abgestellten BMW wurden am Dienstagmorgen um 08.30 Uhr beide Seitenfenster aufgehebelt. Anschließend drang der Aufbrecher in den Innenraum ein und entwendete eine Geldbörse. In dieser befanden sich Bargeld und diverse Karten. Durch die Tatausführung wurde eine Alarmanlage ausgelöst, die einen Zeugen aufmerksam machte. Dieser konnte nun den mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof flüchtenden Tatverdächtigen beobachten. Durch die umgehende Verständigung der Polizei konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich des Lorcher Bahnhofes eine von dem Zeugen beschriebene Person angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Zu diesem Zeitpunkt führte der 29-jährige algerische Staatsangehörige ein rot-weißes Mountainbike mit sich, welches, wie sich laut Polizei später herausstellte, von diesem am Dienstagmorgen in der Straße "Am Haldenberg" entwendet worden war. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, hatte sich der Tatverdächtige schon um 06.40 Uhr an einem weiteren BMW zu schaffen gemacht. Auch ein der Aimersbachstraße abgestellter BMW war von dem Festgenommenen angegangen worden. An diesem schlug er mit einem Werkzeug die Scheibe der Beifahrertür ein, flüchtete dann jedoch unter Zurücklassung eines silberfarbenen Fahrrades. Die gesamte Schadenshöhe dürfte bei ca. 4000 Euro liegen.

Der 29-Jährige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen dem Haftrichter beim Amtsgericht in Schwäbisch Gmünd vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Vollzugsanstalt verbracht.