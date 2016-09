Programm der Reichsstädter Tage im Zeitstrahl

Wer was wann und wo am großen Festwochenende in Aalen aufführt

Er ist online: Unser interaktiver Zeitstrahl mit dem kompletten Programm der Reichsstädter Tage in Aalen von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. September. Alle Auftritte sind in ihrer zeitlichen Reihenfolge sortiert aufgeführt, man kann sich entweder von Programmpunkt zu Programmpunkt durchklicken, oder auf der Zeitachse zur gewünschten Uhrzeit scrollen. Mit dem Plus- und Minus-Symbol am linken Rand kann man auch in den Zeitstrahl hineinzoomen. Gleich ausprobieren. Zur großen Version geht es über diesen Link: www.schwaepo.de/rst16