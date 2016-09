21-jähriger drohte vom Dach zu springen

Waiblingen. Ein 21-jähriger Mann drohte am Donnerstag um 13.30 damit, vom Dach des rund 15 Meter hohen Gebäudes der Asylunterkunft in Neustadt zu springen. Der 21-Jährige hatte sich dorthin geflüchtet, weil er von der Polizei wegen eines bestehenden Abschiebehaftbefehls festgenommen werden sollte. In der Folge waren mehrere Polizeistreifen und die Feuerwehr vor Ort. Gutes Zureden durch den Leiter des Waiblinger Polizeireviers und des Feuerwehrkommandanten brachten den 21-Jährige jedoch von seinem Vorhaben ab. Dieser verließ unverletzt das Dach des Gebäudes.