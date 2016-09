Ein Teddybär packt aus „Teddy“ hat der Jugendredaktion ein Interview gegeben – Anlass ist der Welttag des Teddybärs am 9. September Eine ganze Armee an Bären begleiten Kinder durch den Alltag. Der allgegenwärtige Beschützer und Held ist der viel geliebte Kuschelteddy mit großen Knopfaugen und meist braunem Fell. Jessica Hauff (15) ist bei der Recherche auf einen Teddybären getroffen, der sich spontan zu einem Interview bereit erklärt hat.



Hallo, Teddy. Stimmt der Name?

Teddy: Ja, stimmt. Meine kleine Freundin nennt mich immer Teddy. Für die anderen Kuscheltiere bin ich einfach „der Bär“.

Wie würdest du dein Leben als ständigen Begleiter eines kleinen Mädchens beschreiben?

Hmm, das ist schwierig. Wenn mein Mädchen im Zimmer ist, müssen wir uns ruhig verhalten. Sie spielt oft mit mir und den anderen Kuscheltieren. Das ist toll.

Das heißt, du bist nicht der einzige Freund des Mädchens?

Genau. In dem Zimmer lebt zum Beispiel noch Steiff – er ist auch ein Teddybär, aber er trägt Hosen und ist sehr vornehm. Dann wohnt da noch ein Hase namens Stups, das Schaf Rika und die schöne Yvonne, eine Stoffpuppe.

Konkurriert ihr um die Gunst des kleinen Mädchens und hat sie einen Liebling?

Neeeein, wir kommen alle sehr gut miteinander aus. Und außerdem macht es uns allen einen Riesenspaß mit dem Mädchen zu spielen – aber ich glaube, dass sie mich am liebsten mag (lacht).

Als Liebling – nimmt dich das Mädchen dann auch überall hin mit?

Früher durfte ich sie überallhin begleiten. Da waren wir zusammen im Zirkus, auf dem Spielplatz und einmal waren wir sogar im Zoo. Da habe ich einen echten Bären gesehen – die sind sooo riesig. Jetzt bin ich aber meistens mit den anderen zu Hause. Doch das macht nichts. Abends nimmt mich mein Mädchen mit ins Bett und wenn sie traurig ist, kann nur ich sie trösten. Letzte Woche hat sie gesagt, ich wäre ihr bester Freund. Da war ich ganz schön stolz.

Und was macht ihr, wenn deine Freundin nicht zu Hause ist?

Naja, wir lieben unser Mädchen zwar, aber ohne sie haben wir auch viel Spaß. Manchmal gehen wir im Garten spazieren oder trinken Tee. Dabei müssen wir immer ganz schön aufpassen, weil das Wasser so heiß ist und die Teekanne so schwer. Aber zusammen bekommen wir das hin. Und wir lieben Schokolade! Das ist ganz gefährlich, wenn irgendwo eine offene Tafel herumliegt. Wir können überhaupt nicht anders, als zu naschen.

Ihr seid quasi alle am Dauernaschen?

Naja, alle bis auf Rika. Sie meint, dass sie auf ihre Figur achten muss. Ich habe dann immer einen Schokomund und muss mich waschen, damit das Mädchen auch ja nichts bemerkt.

Was magst du noch außer Schokolade?

Musik ist toll. Mein Lieblingslied ist „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“, das hat auch ein Bär gesungen. Ich tanze zu diesem Lied immer mit Yvonne. Sie ist eine Weltklassetänzerin. Ihre grünen Augen funkeln wie Edelsteine und ihre roten Zöpfe fliegen bei jeder Drehung. Nach meinem Mädchen ist sie meine liebste Freundin.

Gibt’s bei euch dann auch mal besondere Anlässe?

Ja, am Montag haben wir eine Party geplant. Eine richtige Party mit Liedern von Detlev Jöker, Schokoladenkuchenkrümeln, Himbeertee und übrig gebliebenen Kartoffelflips.

Klingt als ob ihr ein tolles Leben führt?

Ohja! Zumindest bis gestern.

Wieso, was ist passiert?

Gestern ist eine neue Puppe zu uns gekommen. Mein Mädchen hat sie „Liebe Süße“ genannt – was für ein blöder Name. Genauso blöd wie die Puppe selbst. Sie ist ganz groß und mega eingebildet. Mein Mädchen hat sie leider sehr gern und wir sind ehrlich gesagt ein wenig eifersüchtig. Hoffentlich nimmt sie Liebe Süße am Montag mit in den Kindergarten, damit die Party ohne sie stattfinden kann (brummt).

Das wird schon werden. Teddy, Was ist das Tollste daran, ein Teddy zu sein?

Bevor mein Mädchen einschläft, nimmt sie mich ganz fest in den Arm und erzählt mir von ihrem Tag. Ich höre ihr dann gerne zu und tröste sie, wenn Mama und Papa sauer waren. Sobald meine kleine Freundin einschläft beginnt meine Hauptaufgabe: Ich muss auf ihre Träume aufpassen. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Manchmal sind die Albträume sehr hartnäckig und ich kann sie einfach nicht vertreiben, dann wecke ich mein Mädchen auf, damit sie keine Angst haben muss. Diese Arbeit liebe ich am meisten – nichts ist schöner als Kinderträume.

Noch eine letzte Frage: Wo siehst du dich in zehn Jahren, wenn dein Mädchen älter geworden ist?

Ich weiß es nicht. Es gibt viele Horrorgeschichten von Teddys, die auf der Mülldeponie landen. Oder in muffigen Kartons auf dem Dachboden. Ich hoffe natürlich, dass mich mein Mädchen dann auch noch lieb hat. Aber darüber will ich jetzt eigentlich noch nicht nachdenken.



