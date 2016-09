Polizei sucht frisch beschädigtes Auto

. Auf Höhe Leonhardt-Friedhof kam am Donnerstagabend ein Auto, das in Richtung Innenstadt unterwegs war, zu weit nach links. Dabei beschädigte er gegen 23.15 Uhr einen entgegenkommenden VW Passat.

Obwohl dabei laut Angaben der Polizei an beiden Fahrzeugen ein Schaden von einigen hundert Euro entstand, fuhr der Verursacher ohne anzuhalten weiter. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise von Unfallzeugen entgegen. Wer ein auf der linken Seite frisch beschädigtes Auto kennt, wird ebenfalls gebeten, sich zu melden. Alle Hinweise bitte an die Telefonnummer (07171) 3580.