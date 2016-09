Altkleidercontainer gelöscht Feuerwehr löscht Schwelbrand Ein Schwelbrand entstand in einem Altkleidercontainer. Die Polizei vermutet, dass der unbekannte Täter einen brennenden Gegenstand in den Behälter geworfen hat.

Schwäbisch Gmünd. Die Schwäbisch Gmünder Feuerwehr rückte am Freitagmorgen zum Brand eines Altkleidercontainers in die Weißensteiner Straße aus. Dort rauchte der Inhalt eines von drei dort aufgestellten Behältern. Die Feuerwehr löschte den Schwelbrand. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein brennender Gegenstand in den Container eingeworfen wurde.

