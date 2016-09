Heckenbrand in Bopfingen

Bopfingen. Die Freiwillige Feuerwehr Bopfingen wurde am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr zu einem Heckenbrand in die Beethovenstraße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner und Nachbarn mit mehreren Wasserschläuchen die Brandbekämpfung bereits aufgenommen und das Feuer eindämmen können. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten. Am Gebäude entstand kein Schaden, jedoch wurde eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen.

