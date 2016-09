Rollerfahrer von Sattelzug überrrollt 35-Jähriger schwer verletzt

Aalen. Mittlerweile gibt es neue Informationen zum Unfall in der Ulmer Straße. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 35-jähriger Motorrollerfahrer am Freitag um 14 Uhr in der Ulmer Straße in Aalen von einem Sattelzug überrollt. So schildert die Polizei den Unfall: Beide, der Motorroller und der Sattelzug, standen an einer Ampel in der Ulmer Straße, die Rot zeigte. Als diese auf Grün schaltete, fuhr der Rollerfahrer geradeaus in Richtung Unterkochen an. Nach ein paar Metern kam er ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Sattelzuges konnte nicht mehr ausweichen und überrollte den liegenden 35-Jährigen. Dieser wurde schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. (Foto: opo)

zurück © Gmünder Tagespost 09.09.2016 14:39

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte