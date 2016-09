Lauterner Firmgruppe am Brombachsee

Einen tollen Tag erlebte die Lauterner Firmgruppe zum Abschluss ihrer Firmvorbereitungszeit bei ihrem Ausflug in den Abenteuerwald Enderndorf am Brombachsee. Im Abenteuerwald meisterte die Gruppe einen Kletterparkur. Der Höhepunkt des Tages war der Tarzansprung, dabei stürzten sich die Jugendlichen im „freien Fall“ in ein Netz. Begeistert waren die Firmlinge und ihre Begleiter Monika Gröner und Bernhard Deininger von der Seilfahrt quer über den Igelsbachersee. Gespräche über die Firmvorbereitungszeit und über weitere Vorhaben kamen an diesem Tag auch nicht zu kurz. So überlegte man gemeinsam, Taizéabende zu gestalten oder eine Jugendkirche vorzubereiten. (Foto: privat)



