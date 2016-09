Live-Ticker: VfR gegen Rostock

Fußball, 3. Liga: Aalen spielt gegen Hansa Rostock in der Scholz-Arena

Heimspiel zu den Reichsstädter-Tagen in der Scholz-Arena: Der VfR Aalen ist in dieser Drittligasaison noch ungeschlagen, empfängt als Ligazweiter zum Auftakt des 6. Spieltags den F.C. Hansa Rostock. Um 18 Uhr ist Anpfiff in der Scholz-Arena. Neuigkeiten rund ums Spiel gibt’s im Ticker: