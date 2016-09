Krawall am Bahnhof nach Fußballspiel

Vor dem Fußballspiel VfR Aalen - Hansa Rostock am Freitagabend waren Auseinandersetzungen zwischen beiden rivalisierenden Fangruppierungen befürchtet worden. Die blieben aus - stattdessen kam es offenbar zu Zoff zwischen VfR-Anhängern und denen des FC Heidenheim.

Aalen. Während der VfR daheim gegen Rostock spielte, trat Heidenheim in Stuttgart gegen den VfB an. Erstere spielten unentschieden, letztere besiegten Stuttgart 2:1. Schon auf der Rückfahrt im Zug sei es zu Schlägereien "mit Polizeihalt" gekommen, berichtet ein Augenzeuge der SchwäPo. Viel schlimmer dann aber am Bahnhof Aalen: Laut Bericht des Augenzeugen seien zahlreiche Männer, offenbar VfR-Anhänger, auf Heidenheim-Fans losgegangen. Es sei ihnen Fanbekleidung abgenommen worden, es habe Übergriffe sogar auf Familienväter gegeben. Erst nach mehreren Notrufen sei die Polizei erschienen, die die Auseinandersetzung dann beendete.

Auf SchwäPo-Anfrage bestätigte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen die Vorfälle, nahm dazu im Detail aber noch keine Stellung: Zur Stunde werde der Sachverhalt geklärt, Einzelheiten würden in den nächsten Stunden bekanntgegeben. bea