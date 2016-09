TSV Essingen holt drei Punkte Fußball, Verbandsliga Mit 2:1 setzte sich der TSV Essingen gegen den VfB Neckarrems am sechsten Spieltag der Verbandsliga durch. Dabei lag die Elf von Trainer Norbert Stippel nach nur neun Spielminuten mit 0:1 in Rückstand.

Kalt erwischt wurde der TSV Essingen in der Anfangsphase der Partie: Tahir Bahadir brachte die Gäste aus Neckarrems bereits in der 9. Spielminute mit 1:0 in Führung. Doch nur rund sieben Minuten später erlöste Nico Zahner den TSV und erzielte den Ausgleichstreffer. Noch vor der Halbzeitpause machte die Stippel-Elf dann alles klar: Mario Hohn traf zum 2:1. Der TSV konnte das Ergebnis in der zweiten Halbzeit verwalten und holt sich durch diesen 2:1-Sieg die nächsten drei Punkte.

zurück © Gmünder Tagespost 10.09.2016 18:26

Aktuelle Tabelle