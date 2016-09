Heiße Ballwechsel

In sechs Wettbewerben wurden am Samstag beim Traditions-Zweierturnier des TSV Wasseralfingen im Tischtennis bei den Schülern, Jugendlichen und Senioren die Sieger ermittelt.

Im sechs Stunden dauernden Turnier, das wegen der in der Wasseralfinger Talsporthalle noch nicht behobenen Unwetterschäden von Ende Mai in der Hüttlinger Limeshalle zur Austragung gelang, wurde wieder ausgezeichneter und spannender Turniersport geboten.Mit 3:2 siegten im Finale der männlichen Jugend Andreas Schill/Sebastian Abele, SC Staig/TTC Ehingen, über Benjamin Biller/Philipp Wagner, SV Lauchheim. Im Endspiel der Schüler U15/U14 waren Lucas Aßfalg/Marc Lemke, AC Staig, über die Gebrüder Levin und Mateo Loos, FC Schechingen, den Siegern im letzten Jahr bei den Schülern U13/U12, mit 3:1 erfolgreich.Einen weiteren Sieg für die Aßfalg-Brüder sicherte Philipp mit seinem Partner Fynn Ugowski, SC Heroldstadt, bei den Schülern U13/U12 gegen Felix Schreckenhöfer/Niklas Rein, TV Neuler.Souverän erspielten sich Lea Elzner/Yeliz Kocbinar, TSV Untergröningen, den Turniersieg bei der weiblichen Jugend.Mit zehn Teams war der Wettbewerb bei den Schülerinnen U15/U14 gut besetzt. Im Endspiel behielten Lena Beißwenger/Lea Tannebaum, TSV Vellberg, mit 3:0 die Oberhand über Hanna Nieß/ Anja Spielweck, TSV Dewangen.Ihrer Favoritenrolle wurden Marco Herrmann/Peter Schillinger, SpVgg Greuther Fürth/TTC Witzighausen, bei den Senioren gerecht. Lediglich ein verlorener Satz stand auf ihrem Konto.Am Sonntag wird das Turnier um 9 Uhr mit den Herren-D-, -C- und -B-Klasse fortgesetztUm 12 Uhr steigt Herren-A-Klasse in das Turnier ein und um 13 Uhr gehen die Damen-A- und –B-Klassen an die Tische.