Niederlage zum Saisonauftakt Handball, Baden-Württemberg-Oberliga Zum Saisonauftakt in der Baden-Württemberg-Oberliga musste der TSB Gmünd gegen den SV Kornwestheim eine 26:28-Niederlage hinnehmen.

Der Drittliga-Absteiger aus Kornwestheim lag bereits nach der ersten Hälfte des Spiels mit 16:10 in Führung. Der TSB erzielte zwar den ersten Treffer des Spiels, lag aber in der Folgezeit bis kurz vor Spielende durchgehend mit drei bis vier Toren im Hintertreffen. In den letzten Spielminuten kam die Mannschaft von Trainer Michael Hieber dann nocheinmal etwas heran, letztlich blieb es aber beim 28:26-Sieg für den SV Kornwestheim. Die meisten Treffer für den TSB erzielte Aaron Fröhlich. Er traf neunmal.

