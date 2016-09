Palette fällt vom Hänger und beschädigt Autos

Am Samstagabend auf der B 29

Unzureichend gesicherte Ladung war laut Polizei die Ursache eines Unfalls am Samstagabend auf der B 29 auf Höhe Hirschmühle. Ein 19-jähriger Mitsubishi-Fahrer war um 18.47 Uhr mit seinem Anhänger auf der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd unterwegs. Auf Höhe der Hirschmühle fiel eine Palette vom Hänger, wahrscheinlich weil sie unzureichend gesichert war, vermutet die Polizei. Die Palette prallte gegen den hinterherfahrenden Benz eines 71-Jährigen und in den entgegenkommenden Daimler eines 69-jährigen Fahrers. Eventuell könnte diese umherschleudernde Palette noch gegen einen bislang unbekannten roten Kleinwagen geprallt sein, der aber weiterfuhr.

An den beiden bislang bekannten Fahrzeugen der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls und der Fahrer des eventuell geschädigten roten Kleinwagens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580 in Verbindung zu setzen.