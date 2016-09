Brand im Schulbus

Ein Linienbus hat in Ellwangen wegen eines technischen Defektes im Motorraum gebrannt. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug aus dem Tunnel heraus fahren und alle 60 Kinder in Sicherheit bringen.

Nach ersten Informastionen der Polizei hat in der Schlossvorstadt in Ellwangen um 7.47 Uhr ein Bus gebrannt. Der Linienbus mit circa 60 Kindern an Bord war auf dem Weg von Fachsenfeld über Hüttlingen nach Ellwangen, als der Fahrer im Tunnel "Signale" bekommen habe und den Bus an der Haltestelle Schlossvorstadt zu Stehen gebracht habe, so Eberhard Schurr vom Polizeipräsidium Aalen. Der Fahrer begann sofort mit der Evakuierung der Kinder, sodass alle unverletzt ins Freie gebracht werden konnten.

Der Brand entstand im Heckbereich des Busses, wo sich der Motor befindet. Die Feuerwehr ist noch vor Ort. Die Polizei schätzt den Schaden am Bus auf etwa 100 000 Euro.