Wohnmobil kracht in Lastzug Schlimmer Unfall auf der A 7

Ellwangen. Einen schweren Unfall mit verletzten Personen auf der A 7 meldet die Polizei. In Fahrtrichtung Ulm, etwa 300 Meter nach dem Virngrundtunnel, auf Höhe Ellenberg, fuhr offenbar ein Lastzug in die Leitplanken. Ein nachfolgendes Wohnmobil krachte in den Lastgwagen. Rettungskräfte sind vor Ort. Es gibt wohl schwer verletzte Menschen. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Sobald es Neues gibt, aktualisieren wir diese Mitteilung.

zurück © Gmünder Tagespost 12.09.2016 12:45

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte