Mann bedroht Bürgermeister Psychisch Angeschlagener zückt das Tapeziermesser Ein Mann, der schon seit längerem im Streit mit den Nachbarn liegt, ging am Montag Vormittag mit dem Messer auf eine Frau und den Adelmannsfelder Bürgermeister Edwin Hahn los, der gerade vorbei kam.

Adelmannsfelden. Am Montagmorgen um 7 Uhr wurde in der Blumenstraße eine 54 Jahre alte Frau von einem 33-jährigen, psychisch angeschlagenen Mann bedroht.

Auf dem Weg zum Rathaus kam auch der Adelmannsfelder Bürgermeister am Morgen am Ort des Geschehens vorbei. Er ging jedoch weiter ins Rathaus. Der psychisch angeschlagene 33 Jahre alte Mann folgte ihm wenig später und bedrohte nun im Rathaus mit dem Tapeziermesser auch den Bürgermeister. Nachdem sich dieser in Sicherheit gebracht hatte, verließ der 33-Jährige das Rathaus wieder.

Der Mann wurde später von einer Polizeistreife aufgegriffen und wurde, nachdem dies durch einen Richter angeordnet worden war, in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Polizei mussten die Beamten in der Vergangenheit bereits mehrfach gegen den 33-Jährigen vorgehen.

zurück © Gmünder Tagespost 12.09.2016 13:17

