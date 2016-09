"Hilfsbereite" Männer stehlen Bankkarte

Zwei Männer boten einer Frau in einer Bankfiliale ihre "Hilfe" beim Geldabheben an. Wenig später bemerkte die Frau, dass ihre Karte wohl dabei gestohlen wurde. Zwei Mal versuchten die Männer Geld vom Konto der Frau abzuheben.

. Bereits am Samstagvormittag kurz nach 11 Uhr boten zwei unbekannte Männer einer 63-Jährigen, die am Geldautomaten der Kreissparkassen-Hauptstelle in der Bahnhofstraße Geld abheben wollte, ihre "Hilfe" an. Hierbei spähte einer der Männer wohl bei der Eingabe die PIN der Dame aus und zog dann, von der Frau unbemerkt, deren Geldkarte aus dem Geldautomat. Mit der Karte versuchten die Unbekannten nur Minuten später, Geld abzuheben, was jedoch misslang. Auch ein zweiter Versuch kurz vor 12 Uhr blieb erfolglos. Das berichtet die Polizei.

Beide Männer, die von der Frau als Inder beschrieben wurden, sprachen englisch. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen unter Telefon (07361) 5240.