Mann beleidigt und angefahren

. Ein 54 Jahre alter Fußgänger erklärte am Dienstag um 15.45 Uhr in der Gartenstraße einer nachfragenden Autofahrerin den Weg zu ihrem Ziel. Zu diesem Zeitpunkt kam ein weiterer Autofahrer hinzu. Dieser brachte seinen Unmut durch Hupen und Gestik zum Ausdruck. Der 54-Jährige ging daraufhin zu dem Autofahrer hin und wollte beruhigend auf diesen einwirken. Dieser ließ sich jedoch nicht besänftigen und beleidigte den 54-Jährigen massiv. Das berichtet die Polizei.

Als der Fußgänger nun vor dem Auto in Richtung Gehweg ging und kurz vor diesem war, fuhr der Autofahrer los. Er erfasste hierbei den 54-Jährigen am Knie. Der Mann kam zu Fall und zog sich Verletzungen am Knie und der Hand zu. Der rabiate Autofahrer fuhr davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Kombi. Der Polizeiposten in Gaildorf sucht zu diesem Sachverhalt Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon (07971) 92090 zu melden.