Polizei geht von Brandstiftung aus

Das, was viele vermutet haben, scheint nun bestätigt. Bei dem Brand, der in der Nacht zum vergangenen Sonntag in Unterbettringen ausbrach, handelt es sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" um Brandstiftung.

Am Sonntag brannte in der Straße "In den Hagenäckern" ein Pkw vollständig aus. Das Feuer griff hierbei auch auf einen Carport über und beschädigte eine Hausfassade. Der entstandene Schaden beläuft sich nach polizeilichen Schätzungen auf ca. 150000 Euro, zumal auch das Nachbargebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die zwischenzeitlich sehr intensiv geführten polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das Feuer durch Brandlegung eines bislang unbekannten Täters verursacht wurde. In diesem Zusammenhang werden von den Ermittlern auch Verbindungen zu einem vorsätzlich gelegten Brand vom 28. August in der Weilerstraße untersucht. Auch die neun Fahrzeugbrände vom 24. April werden in die Betrachtungen mit einbezogen. Zur Bearbeitung wurde beim Kommissariat Aalen eine Ermittlergruppe eingerichtet. Die Polizei bittet Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon (07361)5800 zu melden.