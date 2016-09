Sperrung in Böbingen am Freitag Wegen Schachtsanierung Achtung Autofahrer: Zu den Straßensperrungen in der Region kommt am Freitag eine weitere dazu. Die Gemeinde Böbingen muss in der Römerstraße im Bereich des Fußgängerüberwegs beim Seniorenzentrum einen Schacht sanieren.

Böbingen. Im Bereich des Fußgängerüberweges beim Seniorenzentrum am Freitag, 16. September, muss eine eintägige, einseitige Sperrung mit Ampelregelung eingerichtet werden. Das teilt die Böbinger Gemeindeverwaltung mit. Die Arbeiten könnten nicht verschoben werden, würden jedoch unter Berücksichtigung des Berufspendlerverkehrs voraussichtlich zwischen 9 und 15 Uhr durchgeführt. Sie bittet Autofahrer, die Engstelle in Böbingen zu umfahren und die ausgewiesene Umleitungsstrecke zu benutzen. Es sei damit zu rechnen, dass die Polizei den Baustellenausweichverkehr und die gesperrten Wege rund um die aktuellen Baustellengebiete besonders beobachtet und entsprechende Verstöße geahndet werden.

Der Ausweichverkehr der Sperrung der Verbindungsstrecke zwischen Heubach-Buch und Schwäbisch Gmünd-Bargau läuft – trotz anders ausgeschildertem Umleitungsverkehr – über die L 1162 (Rosensteinstraße), mitten durch die Böbinger Ortsdurchfahrt, heißt es von der Gemeindeverwaltung. Das verursache in Böbingen erhebliche Verkehrsbehinderungen. Außerdem werde vermehrt beobachtet, dass auf der gesperrten Gemeindeverbindungsstraße zwischen Oberböbingen und Heubach gefahren werde.

Hinsichtlich der Wiederzulassung dieser Gemeindeverbindungsstraße war im Juli eine Verkehrsschau. Die notwendigen Bauarbeiten seien in der Prioritätenliste ganz oben angesiedelt. Die im Zuge der Wiedereröffnung notwendigen neuen Schilder würden vom Bauhof Zug um Zug aufgestellt.



zurück © Gmünder Tagespost 14.09.2016 17:01