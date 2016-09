Frau von Abschlepphaken getroffen und schwer verletzt Abschleppseil reißt und schleudert durch die Luft Als eine 26-jährige Frau eine Eisdiele verließ, riss in diesem Moment ein Abschleppseil und wurde durch die Luft geschleudert. Der Haken traf die Frau am Oberkörper und verletzte sie schwer.

Oberkochen. Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Mittwochnachmittag in der Katzenbachstraße. Beim Versuch ein Auto abzuschleppen, riss gegen 15.30 Uhr das Abschleppseil zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierdurch wurde der am Seil befestigte Haken etwa 20 bis 30 Meter durch die Luft geschleudert und traf eine 26 Jahre alte Passantin, die zu diesem Zeitpunkt gerade eine Eisdiele verließ. Die Frau wurde von dem Haken am Oberkörper getroffen und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus verbracht.

