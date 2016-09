Mann randaliert in Garten

Kurz nach 21.30 Uhr riefen Anwohner der Straße An der Schmiede am Mittwochabend die Polizei um Hilfe, nachdem ein 21-Jähriger in ihrem Garten randalierte. Der junge Mann hatte zunächst versucht, die Gartentüre zu öffnen, um so auf das Gelände zu gelangen. Nachdem er den Riegel nicht öffnen konnte, stieg er auf das Auto der Anwohner und klettere dann über den Zaun.

Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen stellten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers fest, dass der 21-Jährige mit einem Fiat Punto an den Ort des Geschehens gekommen war. Das Fahrzeug wies Unfallschäden auf. Wie sich herausstellte, hatte der 21-Jährige das Fahrzeug, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, erst vor einigen Tagen gekauft. Angaben des Verkäufers zufolge, war der Wagen zu dieser Zeit ohne Beschädigungen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Hinweise auf Beschädigungen, die durch einen Unfall mit dem Fiat Punto entstanden sein könnten und nimmt diese unter Telefon (07171) 3580 entgegen.