Aalener Jazzfest feiert 25. Geburtstag

Das 25. Aalener Jazzfest geht in diesem Herbst über die Bühne. Namhafte Gratulanten bietet der Verein Kunterbunt zum Geburtstag auf. Gregory Porter wird am 5. November die Stadthalle füllen. Superbasser Stanley Clarke tritt am 3. November bei Mapal auf.

Neue Partner gibt’s im Jubiläumsjahr: Zeiss unterstützt die Kunterbuntler. Am 29. Oktober sind im Zeiss-Forum in Oberkochen Jacob Collier, Marialy Pacheco, Iiro Rantala und Ulf Wakenius zu erleben. Am 30. Oktober dann gibt’s im Zeiss-Forum in Oberkochen wieder "Jazz with Kids". Und noch einen neuen Veranstaltungsort gibt es in diesem Jahr: das Frapé in Aalen. Hier werden am 3. November Max the Sax und Relaén auftreten.

Ganz dicht dran waren die Macher um Ingo Hug an der französischen Sängerin Patricia Kaas. Kurz vor Vertragsunterzeichnung sei die Sache aber leider geplatzt, bedauert Ingo Hug. Damit ist nun noch offen, wer am 4. November in der Stadthalle auftreten wird. „Wir wollen einen anderen hochkarätigen Künstler präsentieren. Die Verhandlungen hierzu laufen, aber ich möchte nicht vorgreifen“, sagt Hug. Mitte nächster Woche wolle er den Namen nennen. Im schlimmsten Falle aber werde es am 4. November kein Konzert in der Stadthalle geben.

Konzerte geben wird es aber in jedem Fall noch im Kino am Kocher in Aalen, wo am 2. November das Dieter Ilg Trio zu erleben ist. Auch das Theater der Stadt Aalen bleibt Veranstaltungsort. Hier gibt’s am 6. November Susan Weinert, Torun Eriksen und die Acid-Band The Brand New Heavies. Im Ramada-Hotel darf getanzt werden. Der Abräumer des vergangenen Jazzfestes, Electro Deluxe schaut dort am 4. November vorbei. Zuvor lassen Pimpy Panda und Ed Motta aufhorchen. Am 5. November bespaßen erneut Pimpy Panda, Miles Sanko und St. Germain aus Frankreich das Publikum im Ramada.

„Das ist doch ein sehr niveauvolles Line-up, und es sind tolle Veranstaltungsorte, die wir zu unserem 25-jährigen Bestehen präsentieren können“, freut sich Ingo Hug. Martin Simon