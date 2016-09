Maibaumpreise und viel Musik

Waldstetten-Wißgoldingen.

„Der Stuifen (g)ruuuft“, so lautet das Motto des Zeltfestes in Wißgoldingen. Und das tut er in der Tat. Vier Tage lang stellt der Musikverein eine Mega-Party auf die Beine. Den Anfang macht ein Oktoberfest XXL, tags darauf sorgt die „Alpen-Mafia“ für Stimmung.Am Samstag steigt das 48. Lautertal-Musikertreffen, samt Festumzug und Fahnenweihe. An diesem Tag ist der Eintritt kostenlos. Während des Abendprogramms kommen alle fleißigen Maibaum-Steller zu Ehren: Gmünder Tagespost und Heubacher Brauerei prämieren die Teilnehmer des diesjährigen Maibaumwettbewerbs und verleihen die Urkunden.Am letzten Tag gibt’s noch einmal ordentlich auf die Ohren, mit Musik von früh bis spät.über die vier Tage im Einzelnen:Freitag, 30. September: Den Startschuss markiert die „Oktoberparty XXL“, mit Blasmusik bis Hardrock. Für Unterhaltung sorgt die Blasmusikformation „“. Bigband- und Partysound hat „“ im Gepäck. Und zum Abschluss rocken „“ durch die Nacht.Beginn: 19.30, Einlass um 18.30 UhrKarten im Vorverkauf: 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.Samstag, 1. Oktober: Die Organisatoren versprechen: „Party, bis das Festzelt bebt.“ Dafür sorgen soll die Formation „“.Beginn: 20.30 Uhr, Einlass: 19 UhrKarten im Vorverkauf: 9 Euro, an der Abendkasse 11 Euro.Sonntag, 2. Oktober: An diesem Tag steigt das 48.. Dazu kommen sieben Musikvereine nach Wißgoldingen und zeigen dort, was sie können. Und zwar die Musikvereine aus Böhmenkirch, Weißenstein, Donzdorf, Schnittlingen, Süßen, Nenningen und die Trachtenkapelle Treffelhausen. Zuvor wird die Weihe der neuen Fahne des Musikvereins Harmonie Wißgoldingen um 9 Uhr in der Pfarrkirche gefeiert. Danach, ab 11 Uhr, folgt der Festumzug, bei dem der Musikverein mit seiner neuen Fahne vorangeht.Ab 19 Uhr steigt dann das kostenlose Abendprogramm samt der Verleihung der Preise desvon Gmünder Tagespost und Heubacher Brauerei.dazu per E-Mail an redaktion@tagespost.de (Betreff: Maibaumfest) oder mit den Anmeldecoupons, die in loser Folge in der Zeitung erscheinen werden. Die Teilnehmer erhalten an dem Abend ihre Gutscheine, Biermärkchen und Urkunden. Natürlich gibt es wieder den Wettbewerb zum „Mister Maibaum“. Mit welchen Spielchen dieser ermittelt wird, wollen die Veranstalter noch nicht verraten. „Überraschung muss sein!“ Nur so viel: Es werde garantiert eine Gaudi. Und: Wer Spaß am Singen hat, könnte einen Vorteil haben ...Für die professionelle musikalische Begleitung sorgt an diesem Abend die Band „“. Das steht für Voralbmusikanten. Die Musiker aus dem Kreis Göppingen versprechen ein „etwas anderes Blasvergnügen“: mit sattem Bläsersound, fetziger Rhythmusgruppe und mehrstimmigem Gesang.An einem Montag weiter feiern? Warum nicht? Schließlich ist ja Feiertag. Musik von früh bis spät steht auf dem Programm. Um 10.30 Uhr startet die zehnköpfige Band aus Wißgoldingen „“. Sie spielen Big- Band-Songs, Filmmusik bis hin zu Jazz. Um die Mittagszeit, gegen 12 Uhr, betreten die „“ die Bühne. Die 14 Musiker haben sich der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben. Den krönenden Abschluss markiert „“: Ab 16.30 Uhr versprechen sie Blasmusik der Extraklasse.An diesem Montag ist der Eintritt bis 15 Uhr frei, danach kostet er 5 Euro.Karten gibt es in der Avia-Tankstelle in Wißgoldingen, bei der Volksbank in Donzdorf, im i-Punkt in Gmünd, im Schnappschuss in Waldstetten und per E-Mail-Bestellung unter vvk@musikverein-wissgoldingen.de rmationen gibt es im Internet unter www.musikverein-wissgoldingen.de