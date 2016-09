Frontalzusammenstoß beim Überholen Zwei Menschen verletzt Auf der Bundesstraße 466 stießen am Donnerstagnachmittag zwei Autos frontal zusammen. Beide Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu.

Neresheim-Ohmenheim. Der Fahrer eines Ford Fiestas überholte gegen 17.05 Uhr etwa zwei Kilometer vor Ohmenheim, in Fahrtrichtung Neresheim, einen Lkw. Dabei stieß er laut Polizei frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand dabei Totalschaden, der auf zusammen etwa 30.000 Euro geschätzt wurde.

Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Straße blieb nach dem Unfall befahrbar, da beide Unfallfahrzeuge an den Straßenrand rollten und dort liegenblieben. Die Straßenmeisterei Bopfingen wurde an die Unfallstelle gerufen, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden.

15.09.2016 18:10

