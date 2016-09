Bei Bauarbeiten Kabel gekappt: kein Telefon und Internet in Bargau

Schwäbisch Gmünd-Bargau. Mehrere Bargauer haben sich in der Redaktion gemeldet. Per Handy. Denn in Bargau funktioniert seit Mittwoch das Telefon nicht mehr. Genauso wenig das Internet. Die Telekom weiß Bescheid über die Störung und klärt auf: Bei Bauarbeiten in der Hans-Fein-Straße in Bargau wurden „durch Fremdeinwirkung zwei Glasfaserkabel und zwei hochpaarige Kupferkabel durchtrennt“, teilt Telekom-Pressesprecher René Bresgen auf Nachfrage mit. Die Kabel müssen nun ersetzt werden. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Instandsetzung und planen mit einer Fertigstellung voraussichtlich im Verlauf des heutigen Nachmittags“, so der Unternehmenssprecher am Donnerstag. Es seien leider keine Ersatzschaltemaßnahmen möglich. jul



