An einem Auto wurden drei Räder abmontiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach einem Mann, der vom Tatort weg rannte, blieb erfolglos. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

. Von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes konnte am Freitag um 1 Uhr in der Lorcher Straße festgestellt werden, dass an einem Daimler-Benz, der außerhalb eines umzäunten Bereiches eines Autohauses abgestellt war, drei Reifen abmontiert waren.

Wie die Polizei berichtet, sah der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine Person wegrennen. Eine eingeleitete Fahndung nach diesem erbrachte keinen Erfolg. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171) 3580.