Pedelec-Fahrer muss Bus ausweichen

Ein E-Bike-Fahrer fuhr am Donnerstag um 16.25 Uhr in der Straße "in der Vorstadt" in Richtung Oberbettringer Straße. Er wurde hierbei von einem Linienbus überholt, der ohne ausreichenden Sicherheitsabstand an dem Radfahrer vorbeifuhr. Das berichtet die Polizei. Dieser musste hierdurch auf den Gehsteig ausweichen, um eine Kollision mit dem Bus zu vermeiden.

Das Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd sucht zu diesem Vorfall nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon (07171) 3580 zu melden.