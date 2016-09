Stadtoval: Das plant das DRK Neubau für Verwaltung, Wohnungen, Kita – Neue Rettungswache in der Bischof-Fischer-Straße Der Gemeinderat hat dem Verkauf des Baufelds 1.1 auf dem Stadtoval an den DRK-Kreisverband Aalen zugestimmt. Am Freitag wurde das ehrgeizige Bauprojekt auf schwierigem Gelände vorgestellt. Alexander Gässler

Aalen. Baufeld 1.1 ist verkauft. 2500 Quadratmeter an der Düsseldorfer Straße gehen ans DRK, das wie alle Investoren 25 Euro Stegumlage bezahlt. Auf den Kaufpreis, der für alle Seiten fair ist, wie OB Thilo Rentschler betont, kommen also 62 500 Euro obendrauf. Das DRK kann damit leben. „Wir suchen seit langem Räume fürs Rote Kreuz“, sagt Kreisvorsitzender Dr. Eberhard Schwerdtner beim Pressegespräch im Rathaus.

Tags zuvor hat der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung den Verkauf des schwierigen Grundstücks beschlossen. Erstens liegt es direkt an der Düsseldorfer Straße, zweitens steigt das Gelände an. Der Neubau soll, wie Bürgermeister Wolfgang Steidle sagt, das Stadtoval ein Stück weit vom Straßenlärm schützen. Er zollt den Architekten ein „dickes Lob“. Das Gebäude stehe für das „Willkommen“ am Quartierseingang.

Das DRK schlägt mit dem Neubau mehrere Fliegen mit einer Klappe. Wie Kreisgeschäftsführer Matthias Wagner erläutert, entstehen dringend benötigte Büroräume für rund 50 Mitarbeiter – für Geschäftsleitung, Buchhaltung und rund 20 Sozialpädagogen, die landesweit die Absolventen eines freiwilligen sozialen Jahres von Aalen aus betreuen. Zugleich schafft das DRK Wohnraum für die Mitarbeiter der Altenpflege. Das sind vor allem Frauen, die im Wiesengrund, auf der Schillerhöhe und bald auch in Hofherrnweiler rund 180 Menschen betreuen. Sie hätten, wie Wagner betont, ohne Wohnung keine Chance, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Schließlich baut das DRK eine viergruppige Kindertagesstätte. Dort können natürlich auch die DRK-Mitarbeiter ihre Kinder betreuen lassen. „Eine Superlösung“, meint Wagner. Schwerdtner erinnert, dass Kindertagesstätten in der DRK-Satzung als Hauptaufgabe verankert sind. Eine Tiefgarage für Mitarbeiter und Besucher gehört ebenso zum Projekt wie eine Cafeteria. Laut Architektin Beate Kayser entsteht der Kitabereich auf zwei Ebenen. Das Verwaltungsgebäude bekommt vier Geschosse, der Wohnriegel darüber und der Wohnturm dahinter fünf. Sie könnte sich, wie sie sagt, eine helle Backsteinfassade in Anlehnung an die Eisenbahnertradition vorstellen. Die Kayser Architekten planen fürs DRK übrigens auch das Altenheim in Hofherrnweiler. Spatenstich soll im Frühjahr sein. Wann der Neubau fertig ist, ist aber noch völlig offen. Zur Investitionssumme meint Schwerdtner auf SchwäPo-Nachfrage nur: „Es wird mehr als zehn Millionen kosten.“ Der DRK-Kreisvorsitzende wartet dann noch mit einer Überraschung auf. Im Anschluss an das ehrgeizige Projekt auf dem Stadtoval soll das 1981 errichtete und aus allen Nähten platzende Rettungszentrum in der Bischof-Fischer-Straße zu einer modernen Rettungswache ausgebaut werden.



