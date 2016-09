Jugendliche sicher heimbringen: AOK sponsert das „Fiftyfifty-Taxi“

Aalen. Die AOK-Bezirksdirektion Ostwürttemberg sponsert mit 2500 Euro die Verkehrssicherheitsaktion „Fiftyfifty-Taxi“ im Ostalbkreis. Mit diesem Taxi können Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren an Wochenenden und an Abenden vor Feiertagen zum vergünstigten Preis mit dem Taxi nach Hause fahren. Damit leiste die AOK einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, so AOK-Geschäftsführer Josef Bühler. Er überreichte die Spende im Beisein von Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nahverkehr des Landratsamtes an Landrat Klaus Pavel.



zurück © Gmünder Tagespost 16.09.2016 18:19