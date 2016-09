Jugend forscht und hat Glück

Aalen-Wasseralfingen. Unverschämtes Glück hatten am Freitag, gegen 16.25 Uhr, drei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren, die auf dem Spielplatz der Hinteren Abtsgmünder Straße ein kleines Experiment durchführten. Die Kinder hatten durch Recherchen im Internet herausgefunden, dass man durch Mischen verschiedener Haushaltsmittel eine Flasche zum Explodieren bringen kann. Nachdem sie sich die Stoffe besorgt hatten, mischten sie diese in einer Plastikflasche und schüttelten sie. Anschließend legten sie die Flasche in einem Sandkasten ab. Nach ein paar Minuten kam es zu einer heftigen Reaktion. Mit einem lauten Knall wurde die Plastikflasche zerrissen. Zum Glück blieben die drei sowie alle anderen Personen, die sich auf dem Spielplatz aufhielten unverletzt. Die hinzugerufene Polizei griff die Verursacher auf und überstellte sie ihren Eltern. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Polizei Aalen aufgenommen.

