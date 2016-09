Normannia verliert gegen den FC 07 Albstadt

Fußball, Verbandsliga: Die Gmünder hatten bei der 0:2 (0:0)-Niederlage nur das Nachsehen

Bei der Normannia will es zu Beginn der Verbandsliga-Saison noch nicht so richtig klappen. Gegen den FC 07 Albstadt setzte es bereits die fünfte Niederlage. Nach dem Gegentreffer zum 0:1 (65.) fand Gmünd keine Mittel und Wege den Ausgleich zu erzielen. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit stellte der FC Albstadt den 0:2-Endstand her.