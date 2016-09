34-Jähriger nach tödlicher Schießerei in Heidenheim auf der Flucht

Nach einer Schießerei am frühen Sonntagmorgen fahndet die Polizei nun nach einem 34-Jährigen. Nach einem Streit in einer Gaststätte soll der Mann seinem Schwager in den Kopf geschossen haben. Der 24-Jährige verstarb an den Folgen der Schießerei. Der 34-Jährige ist nach Auskunft der Polizei noch immer auf der Flucht.

Wie Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizeipräsidium Ulm mitteilen, soll der 34-Jährige am frühen Sonntag, kurz vor 2.30 Uhr, eine Heidenheimer Gaststätte betreten haben. Diese wird von seiner Ehefrau und deren Bruder betrieben. Zwischen den drei Personen entwickelte sich ein Streit. In dessen Verlauf gab der 34-Jährige in der Gaststätte mehrere Schüsse ab. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei traf einer der Schüsse seinen Schwager in den Kopf, so dass der 24-Jährige an den Folgen der Verletzung starb. Die Ehefrau erlitt ebenfalls Verletzungen. Anschließend flüchtete der 34-Jährige. Die Polizei suchte ihn sofort mit allen verfügbaren Streifen und leitete auch eine überörtliche Fahndung ein.

Die Kriminalpolizei hat zur Klärung der Tat eine Sonderkommission eingerichtet und beschreibt den Täter wie folgt. Er ist 1,70 bis 1,75 m groß und schlank, hat dunkle, kurze Haare, und Geheimratsecken und trägt einen Dreitage-Bart. Er trug bei der Tat ein weißes Shirt, eine dunkelgrüne Jacke und Jeans. Der 34-Jährige hat auf den rechten Oberarm eine Schlange tätowiert. Der Mann flüchtete nach bisherigen Erkenntnissen mit einem orangebraunen BMW mit dem Kennzeichen HDH-MX 210. Gegen den Flüchtigen erwirkte die Staatsanwaltschaft Ellwangen mittlerweile beim zuständigen Richter einen Haftbefehl.

Die Ermittlungsbehörden bitten jetzt um Hilfe bei der Fahndung. Sie fragen: Wer hat einen Mann gesehen, auf den die Beschreibung zutrifft? Wer hat den orangebraunen BMW mit dem Kennzeichen HDH-MX 210 gesehen? Wer kann sonst Hinweise zum Aufenthalt des gesuchten Mannes oder seines Fahrzeugs geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. (0731) 1880.