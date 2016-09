Auto aus Rache demoliert?

. Von einem unbekannten Täter wurde am Sonntag um 22 Uhr ein BMW, der in der Hohenloher Straße abgestellt war, beschädigt. Das Auto wurde komplett verkratzt. Zudem war die Fahrerscheibe mit einem Stein eingeschlagen worden. Es besteht der Verdacht, dass diese Tat mit einem vorausgegangen Disput wegen eines Parkplatzes in Zusammenhang steht. Nachdem der Fahrer des BMW eingeparkt hatte, wurde er von einem Mann darauf angesprochen, dass dies "sein Parkplatz" sei. Der BMW-Fahrer ließ sein Auto jedoch stehen. Der Schaden am Fahrzeug beträgt rund 8000 Euro.

Der bislang unbekannte Mann war mit einem schwarzen Mercedes, vermutlich C-Klasse, mit Ansbacher Zulassung unterwegs. Er war in Begleitung von zwei weiteren Männern. Es soll sich um türkische oder arabische Staatsangehörige handeln. Unter (07951) 4800 erbittet das Crailsheim Polizeirevier um Zeugenhinweise.