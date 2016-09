Navigationsgerät lenkt Lastwagenfahrer gegen Bahnbrücke

Der 59-jährige Fahrer war mit seinem Lastwagen auf dem Weg in eine Aalener Firma, um ihn dort zu beladen. Laut eigener Ausswage wurde er auf dem Weg von seinem Navigationsgerät durch die zu niedrige Brücke geleitet und rammte deren Decke. Der Container, den der Lastwagen geladen hatte, rutschte dabei von dem Anhänger auf die Straße. An der Brücke entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Der Schaden am Lastwagen ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Der Lastwagen muss nun aus der Brücke herausgeschleppt werden. Diese Arbeiten können laut Polizei noch bis zum Abend dauern. Derzweit wird der Verkehr einspurig am Lastwagen vorbeigeführt. Autofahrer müssen mit Verzögerungen rechnen.