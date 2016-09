Etikettenschwindel scheitert

. Ein unbekannter Betrüger begab sich am Montagabend gegen 20.15 Uhr in einen Lebensmittelladen in der Stuttgarter Straße. Dort tauschte er bei einer Packung Putenschnitzel das Preisetikett von 5,07 Euro gegen ein selbst mitgebrachtes Etikett von 1,99 Euro aus. Eine aufmerksame Kassiererin erkannte jedoch den Schwindel. Das berichtet die Polizei.

Hinzugerufene Mitarbeiter begleiteten den Unbekannten zur Klärung der Sache mit in ein Büro. Unter einem Vorwand gelang ihm von dort aus die Flucht, wobei er dabei einen 19-Jährigen Mitarbeiter umstieß und ihn dadurch leicht verletzte.

Im Zuge der ersten Abklärungen wurde bekannt, dass derselbe Mann bereits am 10. September sowie am 14. September mit der gleichen Masche Lebensmittel günstiger ergaunerte. Er ist etwa 40 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß, sprach unter anderem italienisch, trug dunkle kurze Haare und Brille, war bekleidet mit brauner Jacke, Bluejeans und weißen Turnschuhen.

Weitere Hinweise auf den Mann nimmt das Polizeirevier in Fellbach unter Telefon (0711) 57720 entgegen.