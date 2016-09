Kiesewetter besucht Flüchtlingslager im Libanon

Der Libanon habe infolge des syrischen Bürgerkriegs seit dem Jahr 2011 bei rund 4,4 Millionen Einwohnern mehr als eine Million Flüchtlinge sich aufgenommen, erklärte Roderich Kiesewetter. DieGefahr, dass das Land unter der Last zerbreche und damit noch mehr Flüchtlinge nach Europa kämen sei groß.

Der Libanon werde von einer tiefen innenpolitischen Krise gelähmt, berichtete Kiesewetter: Seit 2014 können sich die unterschiedlichen schiitischen, sunnitischen und christlichen Parteien nicht auf einen neuen Präsidenten einigen. Reformen könnten nicht beschlossen werden, die dringend für Sicherheit und öffentliche Versorgung benötigt würden. Kiesewetter habe in Gesprächen mit führenden Politikern der größten christlichen Parteien Lebanese Forces Party und der Kataeb Partei sowie der sunnitischen „Zukunftsbewegung“ über die Lage beraten. Kiesewetter: „Ich habe an den Einigungswillen der Parteien

appelliert, die innere Krise zu überwinden und persönliche Konkurrenzkämpfe hinter die Einheit und Stabilität des Landes zu stellen.“

Beim Besuch des Flüchtlingslagers Zahlé in der Bekaa-Ebene mit rund 360 000 Schutzsuchenden hat sich Kiesewetter ein Bild von der Situation vor Ort gemacht. Knapp 200 000 der Flüchtlinge seien Kinder, viele von ihnen hätten seit fünf Jahren keine Schule mehr besucht. Die internationale Gemeinschaft hatte nach einer sich abzeichnenden Versorgungskrise in den Flüchtlingslagern im Jahr 2015 die Hilfszusagen deutlich erhöht. Deutschland zahle im Jahr 2016 300 Millionen Euro und stehe damit für eine faire und zielgerichtete Entwicklungszusammenarbeit mit dem Libanon.

Kiesewetter weise darauf hin, dass insbesondere die Kinder in den Blick genommen werden müssten. Etwa 75 Prozent der Flüchtlingskinder im Libanon hätten derzeit keinen Zugang zu Bildung. „Deutschland und die Europäische Union sind gefordert, sich langfristig zu engagieren, damit keine Generationen ohne Zukunft entstehen, die dann womöglich nach Europa migrieren“, sagte Kiesewetter.

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung habe für das Jahr 2016 65 Millionen Euro für die Einschulung von 200 000 Kindern bereitgestellt. Kiesewetter kommentierte das als "Schritt in die richtige Richtung".

Weiteres Thema seien die Sicherheitsbehörden im Land. Sie seien an die Grenze ihrer Belastbarkeit angelangt, um Terrorgefahren langfristig abzuwehren. Seine Gesprächspartner hätten bekundet, so Kiesewetter, dass europäische Hilfe "sehr willkommen" sei. Deutschland genieße ein hohes Ansehen, dass es für die weitere Stabilisierung des Landes einsetzen könne. Kiesewetter: „Für die Sicherheit

Libanons ist eine zivil-militärische Zusammenarbeit eine realistische Aufgabe in naher Zukunft. Die Stabilität in den umliegenden Ländern Syriens liegt in unserem Interesse.“

Die Krise verdeutliche, wie sehr die innere Sicherheit in Deutschland mit der Lage im Nahen Osten verbunden sei, so Kiesewetter.