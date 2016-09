Drogenhändler ermittelt

Schwäbisch Gmünd. Die Polizei hat am Montagabend in der Wohnung eines 22-Jährigen in Schwäbisch Gmünd insgesamt 72 Gramm Marihuana, welches teilweise in Verkaufsportionen abgepackt war, und eine Ecstasy-Tablette gefunden. Auf Grund eines anonymen Hinweises auf Drogenhandel und einem von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Durchsuchungsbeschluss, der vom Ermittlungsrichter erlassen wurde, wurde seine Wohnung durchsucht. Die dieser konntenaufgefunden werden. Zudem wurden noch eine Feinwaage und Dealgeld aufgefunden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.



