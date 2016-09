Live-Ticker: VfR empfängt Halle

Fußball, 3. Liga: Heimspiel in Aalen in der Englischen Woche

Englische Woche in der 3. Liga: Am 8. Spieltag gastiert der Hallesche FC in der Scholz-Arena. Anpfiff zum Flutlichtspiel ist um 18.30 Uhr, zum Live-Ticker geht’s hier lang: